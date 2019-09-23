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У мережі показали унікальну Волгу, яку робив Fiat

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Унікальна Волга ГАЗ-24 - фото 1
Унікальна Волга ГАЗ-24 / topgir

Волга ГАЗ-24 існувала в єдиному екземплярі, оскільки її допрацювали фахівці Fiat. Цю модель дійсно можна назвати розкішшю на ті часи.

Історія цієї унікальної Волги ГАЗ-24 була розказана колишнім керівником легкового підрозділу ГАЗ Володимиром Носаковим. Виявилося, спочатку у Волги повинен був бути дорожчий варіант ГАЗ-24-14 з V6.

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Але радянська шістка виявилася невдалою і тоді за справу взялися італійці. У Турині делегації ГАЗ продемонстрували Волгу з 2,8-літровим 160-сильним V6 від Fiat-130. Новий двигун змусив доопрацювати шасі. Крім того, італійська Волга отримала фари від того ж Fiat-130, а обробку салону зробили розкішнішою. Правда, в серію авто так і не пішло.

У мережі показали унікальну Волгу, яку робив Fiat - фото 356575

У мережі показали унікальну Волгу, яку робив Fiat - фото 356576

У мережі показали унікальну Волгу, яку робив Fiat - фото 356574

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Джерело: topgir
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