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Пережив апокаліпсис? В Україні виставили на продаж найдивніший автомобіль

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Саморобне авто - фото 1
Саморобне авто / auto.ria

У Вишгороді вирішили продати дуже незвичайне саморобне авто, яке виглядає так, ніби пережило апокаліпсис. Машина нагадує транспорт з кінострічки "Скажений Макс".

Відомо, що власник постапокаліптичної машини створював її у 2015 році для гонок на виживання. І це багато що пояснює. Жовто-червоне авто, судячи з усього, одномісне. Усередині нагадує консервну банку зі старим сидінням.

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Пережив апокаліпсис? В Україні виставили на продаж найдивніший автомобіль - фото 356300

На даху встановлено короб з цифрами 666. Видно, що раніше авто прикрашали написи, які практично стерлися. Скло і звичні двері автомобілі відсутні. Задній бампер неабияк пом'ятий. У машини 2,3-літровий 133-сильний двигун від Audi 100 і передній привід. Бак вміщає всього 20 л. Заявлений пробіг автомобіля – 40 тисяч км.

Але ціна у такого чуда немаленька – 600 доларів. Як швидко знайдеться покупець на таку машинку і чи знайдеться взагалі – залишається загадкою. Але будемо сподівається, що власнику пощастить.

Пережив апокаліпсис? В Україні виставили на продаж найдивніший автомобіль - фото 356299
Пережив апокаліпсис? В Україні виставили на продаж найдивніший автомобіль - фото 356301

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Джерело: auto.ria
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