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Бокс Серіал Великі Вуйки

У мережі показали унікальний український Бетмобіль: відеоогляд

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Український Бетмобіль - фото 1
Український Бетмобіль / autocentre

Бетмобіль – одна з найзнаменитіших машин в кіно. Автомобіль супергероя Бетмена, яка швидко їздить і стріляє, а в деяких фільмах навіть стрибає. Ця машина точно є мрією кожного. І цей автомобіль продали в Україні.

Як виявилося, творці унікального автомобіля просто відреставрували машину відомого борця зі злочинністю з уже досить старих фільмів Тіма Бертона кінця 80-х початку 1990-х років. До того ж, були додані різні нові фішки, щоб авто виглядало більш сучасним.

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Цікаво, що в основі використаний досить простий з технічної точки зору автомобіль – Chevrolet Caprice. Але двигун благородний, V12 від BMW 7 Series. Відомо, що машина вже продана за 200 тисяч євро.

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Джерело: topgir
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