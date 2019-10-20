У мережі показали унікальний український Бетмобіль: відеоогляд

Бетмобіль – одна з найзнаменитіших машин в кіно. Автомобіль супергероя Бетмена, яка швидко їздить і стріляє, а в деяких фільмах навіть стрибає. Ця машина точно є мрією кожного. І цей автомобіль продали в Україні.

Як виявилося, творці унікального автомобіля просто відреставрували машину відомого борця зі злочинністю з уже досить старих фільмів Тіма Бертона кінця 80-х початку 1990-х років. До того ж, були додані різні нові фішки, щоб авто виглядало більш сучасним.

І ще: В Україні засвітився унікальний Chevrolet Camaro, який підкорить любителів швидкісної їзди

Цікаво, що в основі використаний досить простий з технічної точки зору автомобіль – Chevrolet Caprice. Але двигун благородний, V12 від BMW 7 Series. Відомо, що машина вже продана за 200 тисяч євро.

Читайте також: Новий протектор та шипи з нержавіючої сталі: в Україні представили унікальні зимові шини