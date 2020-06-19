У Києві бачили Porsche за 6 мільйонів гривень

На українських дорогах зловили один з найдорожчих серійних автомобілів у світі. На вигляд це звичайний Porshe Panamera, однак!

Що ж робить цей автомобіль таким ексклюзивним? Річ у тому, що перед нами топова Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Вона оснащена плагін-гібридною силовою установкою потужністю (4,0-літровим твін-турбо V8 + електромотором), яка в сукупності видає 680 сил і 850 Нм.

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Позначку в 100 км / год Turbo S E-Hybrid долає за 3,4 сек, а максимальна швидкість складає 310 км / год. Автомобіль здатний пересуватися на одній електриці (запас ходу складає 50 км), при цьому в змішаному циклі його витрата складає 2,9 л на 100 км.

І якщо звичайна Porshe Panamera коштує від 2,8 млн грн, то цінник на плагін-гібридну мало не втричі більший. Прайс на Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid стартує з позначки в 6,2 млн грн.

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