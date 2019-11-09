У мережі показали унікальний кадр з нового Скубі-Ду: як виглядатимуть улюблені персонажі

У дитинстві ми із задоволення дивилися мультфільм про Скубі-Ду, де кумедний собака і його друзі розгадують різні таємниці. Зараз же у мережі показали, як виглядатимуть оновлені головні герої культового анімаційного фільму.

Так, на сторінці у соціальній мережі Instagram wbpicturesua показали, як виглядатиме новий мультфільм. Судячи з усього, його перенесуть в новомодне сьогодні 3D. Персонажі будуть трохи змінені, а саме їхня зовнішність. На рахунок характерів поки нічого не відомо, але ми сподіваємося, що головні архетипи і риси не будуть порушені.

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"Воу! Скубі-Ду повертається! Зацініть перший ексклюзивний кадр анімаційного фільму "Скубі-Ду!". Чекайте перший трейлер вже у понеділок", йдеться у коментарі під знімком.

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