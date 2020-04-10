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У мережі показали трейлер довгоочікуваного оновлення Fallout 76

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Fallout 76 - фото 1
Fallout 76 / zetgaming

Bethesda Softworks опублікувала релізний трейлер майбутнього оновлення Wastelanders для багатокористувацької рольової гри Fallout 76.

Нагадаємо, що самі розробники повідомляли, що оновлення доволі велике, тому гра сильно зміниться навіть для затятих фанатів франшизи.

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Wastelanders додасть в гру новий квест, нових NPC і компаньйонів, а також систему репутації. Будемо сподіватися, що всі обіцяні функції і нововведення працюватимуть справно. У грі з кожним оновленням з'являються нові баги, які далеко не найкращим чином позначаються на якості гри.

Реліз оновлення відбудеться 14 квітня на PlayStation 4, Xbox One і PC через Steam). При цьому власники Fallout 76 для Bethesda.net отримають Steam-версію безкоштовно.

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Джерело: zetgaming
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