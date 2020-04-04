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Легендарну Call of Duty роздають безкоштовно: як отримати новинку

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Call of Duty: Modern Warfare - фото 1
Call of Duty: Modern Warfare / youtube

В Call of Duty: Modern Warfare пройдуть безкоштовні вихідні для тих, у кого встановлена “королівська битва” Call of Duty: Warzone.

З третього по шосте квітня користувачі зможуть безоплатно зіграти в мережевому режимі шутера. Правда, після закінчення вихідних за продовження гри все-таки доведеться заплатити. У будь-якому випадку, фанати залишаться задоволені щедрістю компанії, адже це краще, ніж нічого.

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Під час безкоштовних вихідних користувачі будуть заробляти вдвічі більше досвіду: це пов'язано з тим, що в грі завершується другий сезон. Новачкам також буде доступний плейлист "Глуха оборона", куди увійдуть карти Shoot House і Atlas Superstore. Звичайно, подвоєний досвід не потрібен бажаючим випробувати гру: така щедрість на вихідні є чудовим способом дати спробувати геймеру проєкт, не заплативши за нього. Безсумнівно, деякі захочуть купити гру після такого маркетингового ходу.

Реліз Call of Duty: Modern Warfare відбувся в листопаді 2016 року на ПК, PlayStation 4 і Xbox One. На агрегаторі рецензій Metacritic середня оцінка шутера становить 83-89 балів зі 100.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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