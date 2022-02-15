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Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля: вийшов новий видовищний трейлер фільму

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Представляємо новий трейлер екранізації коміксів Marvel Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля. У стрічці колишньому верховному магу доведеться зіткнутися з наслідками своїх необережних дій.

Очікується, що колишній геніальний хірург і найсильніший маг з усіх, Доктор Стрендж, відіграватиме активну роль як центральна фігура в команді супергероїв, пише comingsoon.

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Зважаючи на все, події нового фільму починаються майже відразу після завершення Людини-павука: Додому шляху нема. Стрендж відстрочив катастрофу в мультивсесвіті, але різні світи все одно стикаються. Поки що незрозуміло, через що починається нова криза, але герой звертається за допомогою до Багряної Відьми.

Автори нового Доктора Стренджа не забули і про персонажів минулого фільму. Крім Барона Мордо, глядачі знову побачать кохану Стренджа Крістіну Палмер у виконанні Рейчел МакАдамс.

Картину випустять у світовий прокат в травні 2022 року.

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