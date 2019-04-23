Ілон Маск анонсував запуск служби безпілотного таксі

Компанія Ілона Маска Tesla у 2020 році має намір запустити власну мережу безпілотних таксі. Про це заявив СЕО компанії Маск на Autonomy Day.

Відзначається, що Tesla запропонує власникам електрокарів додати свої авто в спеціальний додаток, на зразок Uber. Компанія буде отримувати 25-30% вартості поїздки, яка буде здійснена таким чином. В регіонах, де користувачів Tesla недостатньо, для того щоб створити парк таксі, компанія створить спеціальний підрозділ електрокарів.

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У 2020 році з'явиться роботаксі

Я можу з упевненістю заявити, що в наступному році з'явиться мережа автоматичних роботаксі від Tesla – не у всіх юрисдикціях, тому що у нас не скрізь є дозволи регуляторів, – зазначив Маск.

Варто зазначити, що про запуск подібного сервісу Маск згадував ще у 2016 році. На цей раз він переконаний, що запуск вдасться здійснити в наступному році і залучити на той час близько мільйона роботаксі.

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