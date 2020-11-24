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У мережі показали таємне місце у літаку для відпочинку пілотів: відео

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Таємне місце для пілотів - фото 1
Таємне місце для пілотів

Якщо вас цікавило, як вдається пілотам та стюардесам завжди бути бадьорими навіть під час тривалих міжнародних польотів, то секрет доволі простий – потаємне місце для сну. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком aloofloofah поділився незвичайний відео з літака, яке за короткий час піднялось у тренди. Допис зібрав понад 85 тисяч балів та більше як 2 тисячі коментарів. А все тому, що автор показав "спальню" для персоналу літака.

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"Таємне місце відпочинку екіпажу, де пілоти та стюардеси сплять під час довгих міжнародних перельотів", – йдеться в описі. І справді, на борту можна знайти сходи до невеличкої кімнати відпочинку з ліжками. Для більшості користувачів це стало справжнім відкриттям.

Secret crew rest space where pilots and flight attendants sleep during long international flights from r/Damnthatsinteresting

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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