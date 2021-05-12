У мережі показали свіже шпигунське фото Ілона Маска з малюком Ікс

Ілон Маск з сином на руках / instagram

Американський мільярдер Ілон Маск попався на фото з підрослим сином Ікс. Знімок був зроблений папарацці під час прогулянки засновника SpaceX по місту.

На фото, яке з'явилося на фан-сторінці Ілона Маска в Instagram, батько тримає білявого хлопчика X Æ A-12 на руках. Йому 5 травня виповнився один рік.

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Мільярдер одягнений доволі просто, втім, як і дитина. На чоловікові блакитна футболка і чорні штани, а на малюку – світлий комбінезон.

49-річний підприємець Ілон Маск і 33-річна епатажна співачка Граймс стали батьками хлопчика 5 травня 2020 року, назвавши його незвичним ім'ям X Æ A-12, яке розшифровується, як "Ікс Еш Ей-Твелв". Втім, мама називає його ласкаво "Малюк Ікс".

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