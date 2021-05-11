Меган Маркл і принц Гаррі зробили синові особливий подарунок на день народження

Свято сина Арчі стало прекрасним приводом для Меган Маркл і принца Гаррі подбати про інших дітей – і зробити це від імені своєї дитини, на честь якого вони назвали свій фонд.

Новозеландська благодійна організація Make Give Live розповіла про те, що принц Гаррі і Меган Маркл зробили пожертву, щоб забезпечити дітей з незаможних родин теплими шапочками. Про це пише people.

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Make Give Live об'єднання ремісників, які в'яжуть теплі речі для тих, що потребують у них і на постійній основі проводять акцію "купи одну і подаруй одну", тобто пропонують людям купувати речі, щоб одну аналогічну передати на благодійні потреби. Тепер організація повідомила, що герцог і герцогиня Сассекські попросили ремісників зв'язати 200 таких самих дитячих шапочок, як у їхнього сина Арчі: сіра вовняна шапочка з двома пухнастими помпонами.

"Вони сказали, що хочуть допомогти нашим підопічним продовжувати отримувати задоволення, спілкуватися і підтримувати один одного, що ніколи не було таким важливим, як зараз", – написали Make Give Live.

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