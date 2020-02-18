У мережі показали справжнього двійника Кіану Рівза

На днях у мережі показали справжнього двійника голлівудського актора, який вже підкорив світ, Кіану Рівза.

Його сфотографував учасник відомого іноземного шоу "Maryland Bike Show" Білл Монтенейрі. Відповідну фотографію він опублікував на Facebook-сторінці

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Відтак, за словами чоловіка, під час Maryland Bike Show він помітив Кіану Рівза та не повірив своїм очам, що то дійсно актор, після чого зробив відразу кілька фото та виклав у соцмережу. Щоправда, то виявився зовсім не голлівудський актор, а звичайний чоловік, який просто мав вкрай схожу зовнішність.

"На Maryland Bike Show у минулі вихідні разом із Кіану. Мабуть, він реставрує антикварні мотоцикли та підтримує Трампа!", – підписав чоловік фото.

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