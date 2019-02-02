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Меган Маркл і Принц Гаррі переїжджають з Лондона

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Меган Маркл і Принц Гаррі переїжджають з Лондона - фото 1

Герцогське подружжя вирішило виїхати з Лондона раніше, ніж планувалося. Оголошення про переїзд викликало чутки про те, що Гаррі і Меган хочуть віддалитися від Вільяма і Кейт, тому що дві пари не ладнають.

За інформацією західних медіа, принц Гаррі і вагітна Меган Маркл збираються переїхати з Кенсингтонського палацу у свій новий будинок у Віндзорі вже у березні цього року – приблизно за місяць до народження дитини.

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Як стверджує джерело, герцог і герцогиня Сассекські вирішили переїхати раніше, щоб у них було достатньо часу облаштуватися у новому будинку перед появою малюка.

Пара переїде в резиденцію Фрогмор у Віндзорі навпроти Фрогморского палацу, де в травні минулого року у них відбулася закрита весільна вечірка. Зараз у будинку щосили йде ремонт.

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Джерело: itv
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