Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

У мережі показали, що буде із Землею через 250 мільйонів років: відео

  • 97
Як зміниться Земля - фото 1
Як зміниться Земля / pexels

Через 250 мільйонів років Тихий океан залишиться єдиним на Землі, а материки істотно змінять своє розташування на планеті. Вчені змоделювали відео змін Землі на основі теорії тектоніки плит.

Відео перетворень, змодельованих вченими, на своїй сторінці в соціальних мережах розмістив популяризатор астрофізики і космосу Валентин Гаден.

Це цікаво: Названо ім'я найбагатшої людини в історії світу

"Як Земля буде виглядати через 250 мільйонів років відповідно до теорії тектоніки плит. Тихий океан буде просто єдиним на всій планеті!" – йдеться у коментарі до відео.

Читайте також: У мережі вперше опублікували фото древніх людей

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31271
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161610
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події