У мережі показали, що буде із Землею через 250 мільйонів років: відео

Через 250 мільйонів років Тихий океан залишиться єдиним на Землі, а материки істотно змінять своє розташування на планеті. Вчені змоделювали відео змін Землі на основі теорії тектоніки плит.

Відео перетворень, змодельованих вченими, на своїй сторінці в соціальних мережах розмістив популяризатор астрофізики і космосу Валентин Гаден.

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"Як Земля буде виглядати через 250 мільйонів років відповідно до теорії тектоніки плит. Тихий океан буде просто єдиним на всій планеті!" – йдеться у коментарі до відео.

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