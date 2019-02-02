Названо ім'я найбагатшої людини в історії світу

Манса Муса, правитель імперії Малі, названий найбагатшою людиною в історії Землі. Такі висновки вчені зробили на основі досліджень середньовічного рукопису "Каталонський атлас" XIV століття.

Карта датується 1375 роком. На ній зображений Манса Муса. За словами американських фахівців, він контролював видобуток золота на північному заході Африки. У той час золото з Малі було найчистішим і затребуваним.

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"Каталонський атлас" XIV століття

Бікфорд Берзок з музею мистецтв Північно-Західного університету зазначив, що ніхто з сучасних людей не володіє таким багатством. У правителя був необмежений доступ до всіх ресурсів своєї імперії.

Малійське золото використовували для карбування динарів. У XIV столітті вони були домінуючою валютою. На це вказують дані розшифрованих арабських текстів того часу. Деякі історики називають Мусу єдиною людиною в історії, який самостійно встановлював вартість на золото.

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