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У мережі показали салон розкішного приватного літака

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У мережі показали салон розкішного приватного літака - фото 1

Розкішний салон приватного літака показали на фото. На борту літака розташована найбільша душова з усіх представлених на борту Airbus.

Літак Airbus ACJ32Oneo оснащений декількома двоспальними ліжками з червоного дерева. Також на борту є шкіряні дивани і величезна ванна кімната. Відзначається, що душова на борту лайнера є найбільшою серед усіх коли-небудь встановлених на лайнерах Airbus.

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У літаку можуть з комфортом розміститися 17 пасажирів або 19 в сидячому положенні. Елітне повітряне судно розробив дизайнер інтер'єрів Ів Пікардт для британської чартерної компанії Acropolis Aviation.

Політ Airbus ACJ32Oneo розрахований на відстань у 9,7 тисячі кілометрів. Оренда лайнера становить 90 мільйонів фунтів.

У мережі показали салон розкішного приватного літака - фото 393867

У мережі показали салон розкішного приватного літака - фото 393868

У мережі показали салон розкішного приватного літака - фото 393869

У мережі показали салон розкішного приватного літака - фото 393870

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Джерело: dailystar
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