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У мережі показали розпакування гіперкара Bugatti Divo за 5 мільйонів доларів

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Bugatti - фото 1
Bugatti / thesupercarblog

Анонсований майже два роки тому гіперкар Bugatti Divo почав поставлятися клієнтам. Це авто розробили на базі Chiron.

Одним з перших такий автомобіль для свого замовника отримав американський дилер Miller Motorcars – подія грандіозна, і з такої нагоди, він навіть випустив незвичайний ролик за участю автомобіля.

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У відео можна побачити, як довгоочікуваний автомобіль доставляють літаком, а потім витягують з ящика-упаковки. Безумовно, ролик вийшов дуже ефектним.

Відзначимо, що Bugatti Divo – це супергіперкар, розроблений на базі Chiron. Від свого донора він відрізняється поліпшеними характеристиками, більш ефектним кузовом і збільшеним набором опцій. А ще Divo коштує як мінімум удвічі дорожче, приблизно 5 млн доларів.

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Джерело: thesupercarblog
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