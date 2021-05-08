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Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло

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Пентхаус Кейт Вінслет - фото 1
Пентхаус Кейт Вінслет / jetsetter

Відома британська актриса Кейт Вінслет продала свій пентхаус на Манхеттені за 5,7 мільйона доларів. Площа житла складає 390 квадратних метрів.

Як пише JetSetter, білий пентхаус Вінслет придбала у 2004 році разом зі своїм колишнім чоловіком Семом Мендесом. Пара розлучилася в 2010 році.

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Відомо, що у будинку знаменитість медитувала і при цьому була в повній тиші і спокої. Тут є чотири спальні, три ванні кімнати і розкішна тераса на даху.

Словом, дивіться самі:

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458481
Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458474
Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458475

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458468

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458469

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458470

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458471

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458472

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458473

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458476

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458477

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458478

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458479

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458480

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458482

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458483

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458484

Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло - фото 458485

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