Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло

Відома британська актриса Кейт Вінслет продала свій пентхаус на Манхеттені за 5,7 мільйона доларів. Площа житла складає 390 квадратних метрів.

Як пише JetSetter, білий пентхаус Вінслет придбала у 2004 році разом зі своїм колишнім чоловіком Семом Мендесом. Пара розлучилася в 2010 році.

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Відомо, що у будинку знаменитість медитувала і при цьому була в повній тиші і спокої. Тут є чотири спальні, три ванні кімнати і розкішна тераса на даху.

Словом, дивіться самі:

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