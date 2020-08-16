У мережі показали роботу 3D-принтера, який друкує на шкірі татуювання-датчики: відео

Південнокорейські вчені створили переносний 3D-принтер, який друкує татуювання-датчики на шкірі. Тату наноситься на будь-яку частину тіла. Пристрій презентують у вересні.

Датчики-тату призначені для, наприклад, відстеження рухів, вимірювання швидкості переміщення людини, контролю постави, моніторингу стану пацієнта і навіть стеження рівня шуму навколо. Татуювання наноситься на будь-яку частину тіла – руки, пальці, стопи, спину.

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Сам пристрій складається з невеликого мотора і шприца з чорнилом. Принтер сам визначає рельєф шкіри і малює доріжки з чорнила, яке проводить електрику. Все це безпечно для людини.

Розробники відзначили, що при застиганні чорнила можна додати світлодіоди та електроди для підключення датчика до монітора. Офіційно прилад презентують у вересні на конференції UIST 2020.

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