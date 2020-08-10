У мережі показали новий контролер для Xbox

Користувачу Твіттера zakk_exe вдалося знайти оновлений контролер Xbox на торговому майданчику OfferUp і купити його за 35 доларів. Хто саме був продавцем, не уточнюється.

Видання The Verge підтвердило, що контролер справжній, як і упаковка. На ній розміщена в основі вже відома інформація за винятком згадки Xbox Series S – це назва молодшої моделі Xbox нового покоління, більш відомої в мережі як Lockhart.

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На жаль, в посібнику з упаковки є тільки малюнок Series X. Правда, про Lockhart ми вже практично всі знаємо, по суті, це спрощена версія консолі, яка буде дешевша за оригінальну Series X.Крім цього zakk_exe показав і фото самого контролера, також порівнявши його з білим контролером від Xbox One.

Як повідомили джерела Eurogamer раніше, презентація Xbox Series S пройде в серпні. За даними The Verge, консоль також підтримує рейтрейсинг (один з методів геометричної оптики).

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) August 9, 2020

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