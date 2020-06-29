У мережі показали рідкісного кучерявого коня (фото)

Тварини не драма постійно підкорюють тренди інтернету, адже можуть за кілька секунд розвеселити своїми виглядом чи поведінкою. І цей кучерявий кінь не став винятком!

На платформі Reddit користувач з ніком kurrajong1 вирішив здивувати незвичайним фото коня, і йому це вдалось, адже зі лічені години допис потрапив у топи. Світлина зібрала майже 55 тисяч балів та понад тисячу коментарів.

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"Рідкісний кучерявий кінь для 99% людей, які ніколи не бачила такого. Прошу", – відзначив автор. На відповідь не довелось довго чекати, адже кучері тварини викликали справжній захват. Хтось навіть пожартував, що для поїздки не потрібне сідло, достатньо просто мати штани на липучках.

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