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У мережі показали рідкісного кучерявого коня (фото)

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Кучерявий кінь існує - фото 1
Кучерявий кінь існує

Тварини не драма постійно підкорюють тренди інтернету, адже можуть за кілька секунд розвеселити своїми виглядом чи поведінкою. І цей кучерявий кінь не став винятком!

На платформі Reddit користувач з ніком kurrajong1 вирішив здивувати незвичайним фото коня, і йому це вдалось, адже зі лічені години допис потрапив у топи. Світлина зібрала майже 55 тисяч балів та понад тисячу коментарів.

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"Рідкісний кучерявий кінь для 99% людей, які ніколи не бачила такого. Прошу", – відзначив автор. На відповідь не довелось довго чекати, адже кучері тварини викликали справжній захват. Хтось навіть пожартував, що для поїздки не потрібне сідло, достатньо просто мати штани на липучках.

A rare curly haired horse for the 99% of people who haven’t seen one yet - your welcome from r/pics

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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