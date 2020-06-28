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Собака, який обожнює покривала, став зіркою мережі (відео)

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Коли дуже любиш ковдру - фото 1
Коли дуже любиш ковдру

Домашні улюбленці не дарма постійно підкорюють тренди інтернету, адже вони або мають чудовий вигляд, або поводяться так, що важко втримати сміх. І цей собака точно не виняток з правил!

На платформі Reddit користувач з ніком Pedrica1поділився кумедним відео з собакою, яке за лічені години піднялось у топи. За короткий час допис зібрав майже 85 тисяч балів та більше як 700 коментарів.

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А все тому, що головний герой ролика – пес, який обожнює всі ковдри, покривала та великі рушники. Для глядачів це доволі веселе видовище, адже ролик складається з різних нарізок, у яких улюбленець тягає помешканням все, у що можна загорнутись, а також активно махає хворостом. А от господарям навряд чи можна позаздрити, адже відібрати улюблені забавки в пухнастика не так легко!

blankets make him so happy from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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