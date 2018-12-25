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Кумедні собаки у машині розвеселили Reddit

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Самоїди на дорозі - фото 1
Самоїди на дорозі

Це веселе фото самоїдів на дорозі нікого не залишить байдужим!

На платформі Reddit користувач з ніком MiniCentaur поділився кумедним знімком, зробленим на дорозі з авто, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 10 годин допис побачили понад 34 тис. користувачів. А все тому, що на кадрі можна побачити трьох собак породи самоїд, які весело виглядають з вікна машини.

І ще: Коти – це рідина: кумедний пухнастик підкорив Reddit

Як зазначив автор, сніжні брати у природному середовищі існування. А ви бачили кумедних тварин під час поїздок? Діліться своїми фото у коментарях :)

Snow Bois in natural habitat from r/rarepuppers

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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