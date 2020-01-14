У британському селі впродовж 6 років жителям підкидають гроші в пакетах

Близько шести років жителів англійського села Блекхолл-Кольєр "тероризував" невідомий, який підкидав людям пакети з грошима. Нарешті поліція розкрила справу.

З 2014 року поліція знайшла аж 13 пакетів – практично в кожному з них було по 2 тисячі фунтів стерлінгів з 20-фунтових банкнот. Гроші спеціально залишали на видних місцях, щоб їх обов'язково знайшли.

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Правоохоронці не могли розкрити справу, адже Робін Гуд добре замітав сліди і навіть не залишав відбитків пальців. Однак наприкінці грудня з'ясувалося, що Робін Гудів насправді двоє – вони самі прийшли в поліцію і зізналися в скоєному. Добряки побажали залишитися анонімними, оскільки робили це не заради подяк. Відомо, що вони не з місцевих жителів.

Кілька років тому аноніми "раптово розбагатіли", а тому захотіли поділитися з кимось грошима. Жінка (одна з Робін Гудів) розповіла, що відчувала емоційний зв'язок з жителями села після того, як вони надали їй допомогу, а тому хотіла відповісти їм добрим вчинком.

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