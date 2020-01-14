Розміром з людину: у США чоловік спіймав гігантську рибину

Рибалка Джейсон Бойлл з американського штату Флорида зловив 159-кілограмового групера виду Hyporthodus nigritus, який був розміром з людину. Про це чоловік розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Відмінне завершення 2019 року!" – підписав рибалка серію знімків, датованих 31 грудня 2019 року.

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Але співробітники дослідницького інституту дикої природи і рибного господарства Флориди зацікавилися рибиною. Відзначається, що групера спіймали на вудку 29 грудня на глибині близько 180 метрів. Експерти зробили висновок, що цій особині близько 50 років.

Групери – рід риб з сімейства кам'яних окунів, відомий своїми великими розмірами. Може виростати до 2,8 метра в довжину і досягати ваги у 360 кілограмів. Його заборонено ловити через загрозу зникнення. За даними UPI, найбільший представник Hyporthodus nigritus, виловлений на території Флориди, важив близько 198 кілограмів.

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