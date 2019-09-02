У мережі показали раритетну машину, в яку потрібно сідати через багажник і капот

Мало хто знає, що існував автомобіль, в який потрібно було сідати через багажник і капот. Свій перший і єдиний автомобіль під назвою Janus компанія Zündapp випустила у 1957 році. Це був міні-кар, який в народі називали "міхуром".

У цьому незвичайному автомобілі було чотири сидіння. Вони розташовані так, що водій і один з пасажирів дивилися вперед по руху, а двоє інших пасажирів – назад. Незвичне розміщення сидінь "спина до спини" дало можливість оптимально використовувати невеликий внутрішній простір автомобіля.

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У середній частині машини німецькі інженери розмістили двотактний одноциліндровий двигун потужністю 14 кінських сил, який повинен був забезпечити швидкість 80 км/год. Головною фішкою машини стали двоє дверей, вони розташовувалися не по боках, як у сучасних авто, а спереду і ззаду. До речі, крісла могли розкладатися у два спальних місця. Багажники розміщувалися як в передній, так і в задній частині автомобіля, і були досить місткими.

За перші пів року було продано всього 1730 автомобілів і виробники зрозуміли, що проєкт виявився невдалим. Випуск авто був припинений.

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