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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Бічних дзеркал більше не буде: автомобілі оснащуватимуть лише камерами

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Скоро камери замість дзеркал будуть тестувати у США - фото 1
Скоро камери замість дзеркал будуть тестувати у США

Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зайнялося підготовкою до випробувань камер, які замінять звичні дзеркала заднього виду. Якщо вони успішно пройдуть тести, то є ймовірність, що традиційні дзеркала скоро стануть пережитком минулого.

Хоча камери заднього виду замість дзеркал останнім часом досить часто можна побачити на концептах, кількість серійних автомобілів без звичних дзеркал на дверях можна перерахувати по пальцях. Перш за все – через вимоги законодавства у різних країнах.

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Якщо в Японії Lexus ES з бічними камерами з'явився в продажу ще в минулому році, а Audi продає в Європі електромобіль E-Tron без дзеркал, то, наприклад, у США ці моделі поставляються зі звичайними дзеркалами. Однак скоро все може змінитися: Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA) вже готує випробування автомобілів з бічними камерами.

Традиційні дзеркала скоро стануть минулим - фото 351605
Традиційні дзеркала скоро стануть минулим

Щоб сертифікувати на американському ринку автомобілі з відеокамерами замість дзеркал, експерти NHTSA повинні провести масштабне тестування, під час якого вони проаналізують, наскільки такі системи безпечні в повсякденній експлуатації.

Для цього американці спробують порівняти відчуття водія при виконанні перелаштування між смугами як у міських умовах, так і на автомагістралі при використанні традиційних дзеркал і бічних камер. Відомо, що випробування почнуться з легкових автомобілів, а потім поширяться і на вантажівки. Не виключено, що результати дослідження пізніше візьмуть на озброєння і в Європі.

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Джерело: motor
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