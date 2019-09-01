Бічних дзеркал більше не буде: автомобілі оснащуватимуть лише камерами

Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зайнялося підготовкою до випробувань камер, які замінять звичні дзеркала заднього виду. Якщо вони успішно пройдуть тести, то є ймовірність, що традиційні дзеркала скоро стануть пережитком минулого.

Хоча камери заднього виду замість дзеркал останнім часом досить часто можна побачити на концептах, кількість серійних автомобілів без звичних дзеркал на дверях можна перерахувати по пальцях. Перш за все – через вимоги законодавства у різних країнах.

І ще: Ford Mustang зроблять потужним, як Bugatti

Якщо в Японії Lexus ES з бічними камерами з'явився в продажу ще в минулому році, а Audi продає в Європі електромобіль E-Tron без дзеркал, то, наприклад, у США ці моделі поставляються зі звичайними дзеркалами. Однак скоро все може змінитися: Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA) вже готує випробування автомобілів з бічними камерами.

Традиційні дзеркала скоро стануть минулим

Щоб сертифікувати на американському ринку автомобілі з відеокамерами замість дзеркал, експерти NHTSA повинні провести масштабне тестування, під час якого вони проаналізують, наскільки такі системи безпечні в повсякденній експлуатації.

Для цього американці спробують порівняти відчуття водія при виконанні перелаштування між смугами як у міських умовах, так і на автомагістралі при використанні традиційних дзеркал і бічних камер. Відомо, що випробування почнуться з легкових автомобілів, а потім поширяться і на вантажівки. Не виключено, що результати дослідження пізніше візьмуть на озброєння і в Європі.

Читайте також: У мережі показали найдивніший тюнинг Rolls-Royce