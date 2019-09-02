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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Smart показала дизайн своїх майбутніх електромобілів

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Smart EQ ForTwo - фото 1
Smart EQ ForTwo / msn

Компанія Smart переводить свої автомобілі на електричну тягу, і разом з цим істотно змінює їх дизайн.

Компанія-автовиробник Smart показала скетч-дизайн нового сітікара ForTwo.

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Як відзначається, прем'єра ForTwo відбудеться у вересні на Франкфуртському автосалоні. Ймовірно, там також покажуть рестайлінгову модель ForFour. Smart переводить свої автомобілі на електричну тягу, і разом з цим істотно змінює їх дизайн. Від попередників електрокари можна відрізнити за зміненим капотом, а також за іншими переднім і заднім бамперами.

При цьому сучасне покоління моделей стане останнім з двигунами внутрішнього згоряння і останнім, розробленим Daimler. У травні цього року Smart вже попрощався з ДВЗ кабріолетом ForTwo#21, випуск якого був присвячений 21-річчю марки і переходу всіх моделей Smart на електричні силові установки.

Smart ForTwo - фото 351654
Smart ForTwo

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Джерело: msn
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