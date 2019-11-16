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У мережі показали раритетний автомобіль Toyota з футуристичним дизайном

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Toyota EX 3 - фото 1
Toyota EX 3 / instagram

Чого тільки не побачиш сьогодні на дорогах. Так, в інтернеті показали цікаву машину під назвою Toyota EX 3, яка випускалася ще в 60-х роках минулого століття.

У якому саме місті була помічена Toyota EX 3, залишилося невідомим. Варто відзначити, вона виглядає відмінно. Можливо, її відреставрували. Або ж знімок старий, і був зроблений ще в ті часи, коли авто вважалося новинкою.

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Автомобіль на фотографії забарвлений в бежевий колір. Він має досить незвичайну форму, а тому сучасним автолюбителям може здатися дещо дивним.

Користувачі мережі не залишили такий пост без коментарів. Більшість відзначає, що до авто сьогодні відмінно підходить термін "ретро". Інші ж зазначають, що машина схожа на космічний корабель.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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