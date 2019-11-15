Канадці показали броньований позашляховик на кожен день

Канадська фірма Inkas оновила цивільну версію позашляховика Sentry, призначеного для правоохоронних органів. Автомобіль побудований на базі важкого пікапа. Опціонально пропонується бронювання кузова до рівня балістичного захисту BR6.

У цьому випадкову Sentry буде захищений від обстрілу автоматичною зброєю кулями калібру 7,62 і підриву двох осколкових гранат DM51.

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Inkas Sentry Civilian базується на платформі Ford F-550 з посиленою підвіскою, гальмами та новим кузовом. У рух броньовик призводить 6,7-літровий дизель V8, що видає понад 330 кінських сил. Коробка – десятиступеневий автомат; привід – повний. У салоні можуть розмістити до семи пасажирів. У їх розпорядженні є система опалення та кондиціонування, міні-бар, сейф, доступ до систем нічного бачення та кругового огляду.

Версія Inkas Sentry MPV для спецпідрозділів трохи відрізняється від цивільної машини. У нього броня рівня BR6, потужніший двигун (367 сил) і шестидіапазонний "автомат". Максимальна швидкість Sentry MPV становить 140 кілометрів на годину. Залежно від призначення, броньовик можна укомплектувати поворотною туреллю, пристроєм звукового сповіщення, лебідкою з електронним управлінням, системою нічного бачення та додатковим захистом моторного відсіку.

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