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У Канаді зняли Tesla без водія, яка їхала по зустрічній смузі: відео

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Tesla - фото 1
Tesla / newsone

На парковці в канадському місті Річмонд зняли на відео еклектрокар Tesla без водія, що їхав по зустрічній смузі. Машина виїжджала з парковки біля торгового центру, але була не на правильному боці дороги.

Судячи з усього, власник машини активував функцію Smart Summon, яка дозволяє Tesla виїхати з парковки і самостійно доїхати до водія, якщо він перебуває в радіусі 60 метрів.

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Як зазначається, у Британській Колумбії поки не визначилися зі статусом автономного водіння. Згідно із заявою місцевого Міністерства транспорту та інфраструктури, машини без водіїв заборонені на дорогах провінції і на них не поширюється страховка.

У Tesla пояснили, що відповідальність за травмування під час використання Smart Summon лежить на власниках машин. Згідно з приміткою до оновлення ПЗ машин, водії повинні стежити за Tesla при "виклику", оскільки вона не може розпізнати всі перешкоди.

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Джерело: cbc
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