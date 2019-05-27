У мережі показали Range Rover найхвалькуватішого американця

Користувачі мережі, на жаль, не оцінили такі доопрацювання / Qled

У мережі з'явилося незвичайне фото, зроблене в Сполучених Штатах. У цього позашляховика оригінальні колеса.

На знімках можна побачити найбільш хвалькуватого і зухвалого власника позашляховика Range Rover.

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Користувачі мережі, на жаль, не оцінили такі доопрацювання. Найзначнішим доповненням для Range Rover стали величезні колісні диски, виконані з алюмінію. Дизайн "ковзанок" залишає бажати кращого, але власник, мабуть, вважає їх верхом стилю.

Крім того, тюнер поспішив похвалитися розміром дисків, просто на кузові красується наліпка з відміткою про 28 дюйми. Коментатори вважають, що такі безглузді колісні диски в першу чергу схожі на дно від жерстяної пивної банки. Або просто на дно...

Range Rover у тюнінгу

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