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У мережі показали "пульсацію" ядерного реактора: відео

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Як працює ядерний реактор - фото 1
Як працює ядерний реактор / unian

У Міжнародному агентстві з атомної енергії показали, як "пульсує" ядерний реактор. Відео з'явилося на офіційній сторінці організації в Twitter.

У ролику видно, як дослідницький ядерний реактор, занурений у воду, починає працювати. Спочатку за кадром звучить зворотний відлік, потім у воді з'являється синє світіння. Воно називається черенковське випромінюванням, на честь фізика Павла Черенкова.

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Частини реактора, що рухаються, видають гучний звук, а на воді з'являються кола. Вчені підписали ролик словами "Не кожен день побачиш, як пульсує ядерний реактор".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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