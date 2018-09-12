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Lexus зняв яскраву рекламу в центрі Києва

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Режисером ролика став Люк Хуксхем - фото 1
Режисером ролика став Люк Хуксхем / Новое Время

Автомобільна компанія Lexus зняла рекламний ролик у столиці України, Києві.

На кадрах ролика можна побачити вулиці Подолу, Поштову та Софійську площу, а також Хрещатик. На відео накладена графіка, яка перетворює київські локації на футуристичне місто.

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Режисером ролика став Люк Хуксхем. Спецефектами займалася українська продакшн-студія Radioaktive Film, відома роботою над рекламними роликами і кліпами для виконавців Coldplay, Hurts та інших. У зйомках також взяли участь танцюристи українського колективу Apache Crew.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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