Lexus зняв яскраву рекламу в центрі Києва

Автомобільна компанія Lexus зняла рекламний ролик у столиці України, Києві.

На кадрах ролика можна побачити вулиці Подолу, Поштову та Софійську площу, а також Хрещатик. На відео накладена графіка, яка перетворює київські локації на футуристичне місто.

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Режисером ролика став Люк Хуксхем. Спецефектами займалася українська продакшн-студія Radioaktive Film, відома роботою над рекламними роликами і кліпами для виконавців Coldplay, Hurts та інших. У зйомках також взяли участь танцюристи українського колективу Apache Crew.

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