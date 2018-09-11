Aston Martin буде випускати електромобілі у Великобританії

Електромобілі Aston Martin будуть випускати на Вельсі / CarsWeek

Aston Martin офіційно підтвердив, що новий завод марки в Сент-Атані у Південному Уельсі стане місце виробництва електромобілів.

Колишня база військово-повітряних сил часів Другої Світової війни вже переробляється під завод з випуску першого в історії марки кросовера, але там будуть збирати не тільки його.

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Крім кросовера в Сент-Атані налагодять збірку електричного седана Aston Martin Rapide E, який встане на конвеєр у 2019 році, а також моделей нового суббренда Lagonda, який повинен стати "першою у світі преміальною маркою з нульовим рівнем викидів".

Тут будуть створювати нові Aston Martin / motor1

Наразі завод поблизу Кардіффа, за заявою глави Aston Martin Енді Палмера, знаходиться на третьому і фінальному етапі будівництва. Нова фабрика повинна стати одним з найсучасніших автомобільних виробництв у світі.

Три колишніх ангари Королівських військово-повітряних сил Великобританії переформатовані під автомобільний конвеєр. Новий завод вже забезпечив роботою 150 осіб, а після повноцінного запуску створить до 750 нових робочих місць.

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