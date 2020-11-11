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У мережі показали постер десятого сезону Американської історії жахів

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У 2021 році покажуть 10 сезон Американської історії жахів - фото 1
У 2021 році покажуть 10 сезон Американської історії жахів

Американський сценарист Раян Мерфі виклав у своєму інстаграм-акаунті постер десятого сезону серіалу "Американська історія жахів". На ньому зображений відкритий рот з загостреними зубами та язиком з витатуйованим написом "AHS10".

Deadline зазначає, що це виглядає досить моторошно, хоча і не дає особливого уявлення про сюжет. Навесні Мерфі поділився з підписниками знімком з видом на озеро або річку, натякаючи на місце дії. Судячи з усього, мова піде про підводних істот – в дусі "Звірі з Чорної лагуни" і "Щелеп".

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Уже відомо, що у продовженні культової антології з'являться Кеті Бейтс, Біллі Лурд, Сара Полсон, Еван Пітерс, Лілі Рейб, Анжеліка Росс і Фінн Віттрок, а також Маколей Калкін. Прем'єра нового сезону "Американської історії жахів" відбудеться у 2021 році.

Нагадаємо, 11 грудня на Netflix вийде кіномюзикл Раяна Мерфі "Випускний". У ньому зіграли Меріл Стріп, Ніколь Кідман, Керрі Вашингтон і Джеймс Корден.

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