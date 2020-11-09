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Нові серіали листопада 2020: що подивитись цього місяця
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Найкрутіші прем'єри серіалів листопада 2020 сподобаються фанатам фантастики, драми та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у листопаді.
Деш і Лілі (18+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Dash & Lily
Жанр: мелодрама, комедія
Країна: США
Режисер: Фред Севедж, Бред Сілберлінг
У головних ролях: Остін Абрамс, Мідорі Френсіс, Данте Браун, Трой Івата
Тривалість: - хв.
Коли: з 10 листопада 2020
Серіал розповідає про романтичну дівчину Лілі, яка вирішила розбурхати своє життя. Тому дівчина прямує в улюблену книжкову крамницю та на одній з полиць залишає червоний блокнот із різдвяним викликом. Як не дивно, але його знаходить доволі цинічний Деш, який не у захваті від Різдва. Але він приймає виклик, тож тепер ця парочка пише один одному завдання та послання, які мають дозволити побачити світ по-іншому.
Деш і Лілі, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Індустрія (18+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Industry
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Тіндж Крішнан, Ліна Данем
У головних ролях: Ендрю Бакан, Александр Девріент, Джо Херст, Джеймс Мелвілл, Кріс Райллі
Тривалість: - хв.
Коли: з 10 листопада 2020
Сюжет серіалу розповідає про те, як незабаром після фінансового колапсу 2008 року у найбільшому інвестиційному банку Лондона починається боротьба за робочі місця. Випускники фінансових шкіл так прагнуть реалізувати себе, що забувають про дружбу, стосунки та навіть ворожнечу. Для юних фінансистів відкривається реальний світ корпоративної культури.
Індустрія, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Вчителька (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: A Teacher
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Ханна Фідель
У головних ролях: Кейт Мара, Ник Робинсон, Уилл Боус, Яна Пек, Александра Кастилло, М.Дж. Келер
Тривалість: - хв.
Коли: з 10 листопада 2020
Сюжет розгортається навколо вчительки старших класів, життя якої кардинально перевернулось. Річ у тому, що її упіймали на романі з одним з її учнів. І тепер педагог повинна стикнутись із наслідками цих протизаконних стосунків.
Вчителька, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Резидент прибулець (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Resident Alien
Жанр: фантастика. детектив, комедія
Країна: США
Режисер: Шеннон Колі, Дженніфер Фанг, Девід Добкін
У головних ролях: Алан Тьюдік, Лінда Хемілтон, Сара Томко, Корі Рейнольдс, Еліс Веттерлунд, Леві Філер
Тривалість: - хв.
Коли: з 12 листопада 2020
У невеличкому містечку Пейшенс працює дуже дивакуватий лікар Гаррі Вендершпігль, який не надто до вподоби іншим мешканцям. І все б нічого, якби якось люди не натрапили на портфель з доказами того, що поблизу розбився космічний корабель інопланетян, які повинні знищити Землю. Тож мешканці починають шукати інопланетянина, а лікар Гаррі більше дізнається про людей і сумнівається у тому, чи справді його місія повинна закінчитись для них так фатально.
Резидент прибулець, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Голос змін (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Small Axe
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Стів Макквін
У головних ролях: Томас Кумбз, Гершвін Есташ-молодший., Карл Фаррер, Малачі Кірбі, Джоді Мей, Шон Паркес
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 15 листопада 2020
Серіал розповідає про боротьбу за права темношкірих мешканців Лондона, яка розгорталась з кінця 1960-х і по старт 1990-х років. Історія базується на реальних подіях.
Голос змін, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Велике небо (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: The Big Sky
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Пол МакГіган
У головних ролях: Томас Кумбз, Гершвін Есташ-молодший., Карл Фаррер, Малачі Кірбі, Джоді Мей, Шон Паркес
Тривалість: - хв.
Коли: з 17 листопада 2020
Таємниче зникнення двох сестер посеред безлюдної траси у Монтані змушує об'єднатись колишнього копа Дженні Хойт та приватного детектива Кессі Дюелла. Розслідування показує, що сестри далеко не єдині, хто зник у цьому місці.
Велике небо, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Стюардеса (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: The Flight Attendant
Жанр: драма, трилер, містика, комедія
Країна: США
Режисер: Сюзанна Фогель, Батан Сільва
У головних ролях: Кейлі Куоко, Мерл Дендрідж, Нолан Джерард Фанк, Мішель Гомес
Тривалість: - хв.
Коли: з 26 листопада 2020
Стюардеса Кессі Боуден відривається на гучній вечірці і не підозрює, що вранці прикинеться у ліжку з мертвою людиною. Звісно ж, вона зовсім нічогісінько не пам'ятає про той вечір, але тепер їй доведеться визначити, що ж трапилось.
Стюардеса, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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