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У мережі показали посадку в Луцьку надзвукового винищувача: вражаюче відео

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МіГ-29 - фото 1
МіГ-29 / armyinform

Збройні сили України отримали бойовий винищувач МіГ-29. Свої авіапозиції усилила 204 Севастопольська бригада тактичної авіації, яка базується на військовому аеродромі в Луцьку. У мережі з'явилося вражаюче відео перегону винищувача.

Ролик у Facebook опублікувала Організація волинських авіалюбителів. Повідомляється, що надзвуковий МіГ-29 був капітально відремонтований фахівцями Львівського державного авіаційного ремонтного заводу до нового стану.

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Легкий фронтовий винищувач був перегнаний із заводського аеродрому під Львовом в Луцький військовий аеродром. Саме посадка крилатого красеня була знята військовослужбовцями на відео.

"Отже, повітряний щит нашого рідного Волинського краю продовжує міцнішати, а слава нашого рідного міста Луцька як авіаційного міста продовжує відроджуватися! Плюс два нових капітально відремонтовані літаки – це шикарний новорічний подарунок нашим рідним Севастопольсько-Волинським соколам!" – йдеться у підписі до відео.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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