У мережі показали перший тизер з зарядженим Nissan Patrol: відео

Nissan показала перший відеотизер позашляховика Patrol 2022 модельного року в "підігрітому" виконанні Nismo. Спортивний підрозділ японської марки також розкрив дату прем'єри новинки, призначеної винятково для ринків Близького Сходу. Вона запланована на 31 березня.

Короткий ролик дає уявлення лише про деякі деталі зовнішності оновленого Patrol Nismo. На кадрах, що швидко змінюються, можна розглянути передню оптику, шильдики та силует позашляховика. Однак шпигунам вже вдалося зняти повністю позбавлений камуфляжу прототип під час фотосесії в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Від стандартного Patrol "заряджену" версію традиційно відрізняє агресивніше обвішування зі збільшеними повітрозабірниками та червоними акцентами на передньому сплітері, спідницях, задньому бампері та чорних дзеркалах заднього виду. Також він отримає дифузор, 22-дюймові ковані колісні диски з чорними та сріблястими спицями, невеликий чорний спойлер над п'ятими дверима та чотири патрубки вихлопної системи.

Технічні характеристики поки засекречені, але очікується, що силова установка змінам не піддалася. Як і дореформений Patrol Nismo, новинку рухатиме 5,6-літровий "атмосферник" V8, що розвиває 428 кінських сил. Такий мотор розганяє актуальний позашляховик з місця до "сотні" за 6,1 секунди, а звичайному Patrol потрібно на пів секунди більше.

У середині березня підрозділ Nissan NISMO Heritage Parts приступив до перевипуску дефіцитних запчастин для 30-річних Skyline GT-R R32. Поки каталог містить лише кілька позицій – наприклад, рідкісну внутрішню панель задньої частини автомобіля, виготовлення якої може займати до доби.

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