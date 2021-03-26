Chevrolet Corvette, який злетів у прірву у фільмі Форсаж, пустять з молотка

На аукціоні Volocars виставлять на продаж Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 року випуску, підготовлений для п'ятої частини фільму "Форсаж". За сюжетом, спорткар разом з героями Віна Дизеля і Пола Вокера злітає у прірву.

Виставлений на продаж Chevrolet Corvette є реплікою спорткара Grand Sport, який дебютував у 1963 році, пише Volocars. Оригінальну модель побудували для конкуренції у гонках серії GT з Shelby Cobra. Компанія General Motors встигла побудувати всього 5 екземплярів, після чого проєкт згорнули. Світло побачили три купе і два родстери.

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Для зйомок п'ятої частини "Форсажу" побудували 12 реплік, в основі яких лежав Chevrolet Corvette C2 1966 року випуску. На спорткари встановили кузови у стилі Grand Sport, а також обладнали автомобілі підвіскою від Corvette С4 і 5,7-літровими V8 потужністю 380 кінських сил.

За сценарієм Він Дизель на початку фільму викрадає срібний Corvette Grand Sport з потяга, після чого з даху складу на спорткар застрибує Пол Вокер. Щоб уникнути зіткнення з палаючою вантажівкою, головним героям доводиться стрибнути на "корветі" з величезного обриву в річку.

За словами продавця, після зйомок збереглося всього 3 Chevrolet Corvette Grand Sport. І саме з цим спорткаром зняли найбільшу кількість кадрів у п'ятій частині кінофраншизи.

На початку березня у США виставили на продаж магістральний тягач Freightliner 1987 років випуску з кіновсесвіту "Трансформерів". За вантажівку, яка брала участь в зйомках фільму "Бамблбі", продавець запросив 21 600 доларів.

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