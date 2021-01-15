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Скандальну гру Star Wars Battlefront II роздають безкоштовно: як отримати

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Star Wars Battlefront II роздають безкоштовно - фото 1
Star Wars Battlefront II роздають безкоштовно

Ось і настав кінець тижня, а отже цифровому сервісу Epic Games Store пора б вже виконувати обіцянку і роздавати Star Wars Battlefront II. Що ж, адміністрація магазину дотрималася обіцянки. Розповідаємо, як можна абсолютно безкоштовно отримати гру.

Зараз EGS абсолютно безкоштовно віддає святкове видання Star Wars Battlefront.

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Крім базової гри у нього входить повний набір косметичних предметів, що виходили для бойовика з моменту його релізу. Нагадаємо, що він був не дуже гладким: через надмірно агресивну систему монетизації користувачі оголосили екшену справжній бойкот, і видавцеві в особі EA довелося змінити підхід до мікротранзакції. Згодом геймери змінили гнів на милість, і у Star Wars Battlefront II з'явилася своя віддана (і вельми велика) аудиторія.

Щоб додати Star Wars Battlefront II у бібліотеку, потрібно перейти за цим посиланням і натиснути кнопку "Отримати". Роздача триватиме до 21 січня. Наступною безкоштовною грою стане стратегія Galactic Civilizations III.

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