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Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

У мережі показали перше авто відродженої Austro Daimler

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До 100 кілометрів на годину авто розганяється за 2,5 секунди - фото 1
До 100 кілометрів на годину авто розганяється за 2,5 секунди / allcarindex

У рамках Конкурсу елегантності серед автомобілів презентували перше авто відродженої марки Austro Daimler.

Bergmeister ADR 630 Shooting Grand став підключається гібридом з запасом ходу на електротязі в 250 кілометрів.

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Однойменна історична модель авто випускалася в 1931-34 роках і лягла в основу дизайну новинки. Від оригіналу залишився довгий капот. Двері двомісного суперкара відкриваються вгору.

Гібридна силова установка Bergmeister ADR 630 Shooting Grand, SERIPA складається з шестициліндрового двигуна і трьох електромоторів. Загальна сума потужності установки 1198 кінських сил. До 100 кілометрів на годину авто розганяється за 2,5 секунди. На одному заряді гібрид може проїхати до 250 кілометрів.

У мережі показали перше авто відродженої Austro Daimler - фото 330099

У мережі показали перше авто відродженої Austro Daimler - фото 330100

У мережі показали перше авто відродженої Austro Daimler - фото 330101

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Джерело: allcarindex
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