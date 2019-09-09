У мережі показали оригінальну жовту Lamborghini

На аукціоні в Лондоні виставлять рідкісний лот – Lamborghini Miura P400 S 1969 року. Наразі відомо, що ціна за знайдений в покинутому гаражі автомобіль складе 1 мільйон доларів.

Оголошення про торги з'явилося на сайті з продажу класичних автомобілів RM Sotheby's. Планується, що аукціон пройде в жовтні.

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Lamborghini Miura зберігся практично в первозданному вигляді. Навіть кузов не був перефарбований, хоча видно, що де-не-де фарба облупилася. Історію моделі додадуть до машини. Виявлена ​​в старому гаражі в Німеччині Lamborghini Miura P400 S була випущена в 1969 році, вперше її продали в 1971 німецькому рекламному директору Волтеру Беккеру. Потім спорткар перейшов до гонщика-любителя Ханса-Петера Вебера, який володів нею до 2015 року. Пробіг у спорткара становить всього 30 тисяч кілометрів.

Miura моделі P400 S випускали між базовою Miura P400 і більш гарячою SV. Всього було випущено 764 автомобілі трьох модифікацій. Під капотом у них розташовувався 3,9-літровий V-12 продуктивністю 345 кінських сил. У версії P400 S потужність була збільшена до 365 "коней".

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