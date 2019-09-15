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У мережі показали оксамитовий сезон в Кирилівці: свіжі кадри

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Кирилівка - фото 1
Кирилівка / pokupon

Відоме українське курортне селище навіть в оксамитовий сезон не втрачає популярності. У Кирилівці зараз як і раніше хороша погода та багато людей. Telegram-канал "Мелітополь" опублікував свіжі знімки із Запорізької області.

Курорт Кирилівка в Запорізькій області залишається привабливим для українців навіть у вересні. Тут панує хороша погода, а море залишається досі прогрітим. Температура повітря вдень підіймається трохи більш як +20 градусів, але це зовсім не відлякує відпочиваючих. У мережі з'явилися свіжі фото оксамитового сезону в селищі.

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Судячи по знімках, знайти місце на пляжі, навіть при великому бажанні – дуже важко. Люди засмагають і купаються, насолоджуючись останніми теплими днями у цьому сезоні.

У мережі показали оксамитовий сезон в Кирилівці: свіжі кадри - фото 355142

У мережі показали оксамитовий сезон в Кирилівці: свіжі кадри - фото 355143

У мережі показали оксамитовий сезон в Кирилівці: свіжі кадри - фото 355144

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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