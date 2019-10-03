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У мережі показали одну з особливостей камери смартфона Pixel 4

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Камера Pixel 4 отримає круту фішку - фото 1
Камера Pixel 4 отримає круту фішку

Розробляючи Pixel 4, Google робила акцент на можливостях камери смартфона. Компанія прагне не тільки вкотре підтвердити статус одного з найкращих виробників камерофонів, але і додати дійсно неординарні функції. Відео роботи однієї з таких фішок показали інсайдери.

Мова йде про Dual Exposure Camera Controls – функції, завдяки якій користувач може підкоригувати експозицію фотографії для двох незалежних одна від одної ділянок. Таким чином можливості зйомки значно розширюються у порівнянні з класичним режимом HDR.

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Для роботи функції "подвійної експозиції" користувачеві необхідно вибрати точку на композиції та відрегулювати дві шкали, підлаштувавши результат під свій смак. При належній вправності можна отримувати портрети з деталізованим небом і високою якістю тіней.

Інсайдери також опублікували три фотографії, які зроблені за допомогою нового режиму. Варто відзначити чітке промальовування тіні на узбережжі та траві. Все це завдяки функції "Подвійне регулювання експозиції".

У мережі показали одну з особливостей камери смартфона Pixel 4 - фото 359307

У мережі показали одну з особливостей камери смартфона Pixel 4 - фото 359308

У мережі показали одну з особливостей камери смартфона Pixel 4 - фото 359309

Презентація Google Pixel 4 і Pixel 4 XL відбудеться 15 жовтня.

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Джерело: 9to5google
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