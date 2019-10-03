У мережі показали одну з особливостей камери смартфона Pixel 4

Розробляючи Pixel 4, Google робила акцент на можливостях камери смартфона. Компанія прагне не тільки вкотре підтвердити статус одного з найкращих виробників камерофонів, але і додати дійсно неординарні функції. Відео роботи однієї з таких фішок показали інсайдери.

Мова йде про Dual Exposure Camera Controls – функції, завдяки якій користувач може підкоригувати експозицію фотографії для двох незалежних одна від одної ділянок. Таким чином можливості зйомки значно розширюються у порівнянні з класичним режимом HDR.

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Для роботи функції "подвійної експозиції" користувачеві необхідно вибрати точку на композиції та відрегулювати дві шкали, підлаштувавши результат під свій смак. При належній вправності можна отримувати портрети з деталізованим небом і високою якістю тіней.

Інсайдери також опублікували три фотографії, які зроблені за допомогою нового режиму. Варто відзначити чітке промальовування тіні на узбережжі та траві. Все це завдяки функції "Подвійне регулювання експозиції".

Презентація Google Pixel 4 і Pixel 4 XL відбудеться 15 жовтня.

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