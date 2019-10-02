Блогери назвали собівартість iPhone 11 Pro Max

Флагманський iPhone 11 Pro Max став найдорожчим смартфоном Apple за всю історію лінійки – ціна апарата становить $ 1249. Якою ж є собівартість гаджета, враховуючи ціни на всі деталі. Відразу ж зазначимо, що різниця суттєва!

Блогери порталу Tech Insights вирішили розрахувати собівартість амбітного смартфона iPhone 11 Pro Max відповідно до ціни його компонентів. Різниця з цифрами в роздробі виявилася суттєвою.

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У ролі "піддослідного" обрали iPhone 11 Pro Max (A2161) з 512 ГБ вбудованої пам'яті. Найдорожчими компонентами пристрою, за версією порталу, стали модуль камери ($ 73,50), дисплейний модуль ($ 66,50) і мобільна платформа Apple A13 Bionic вартістю $ 64. Процедура складання пристрою, за даними джерела, обходиться Apple у $ 21.

Підсумкову собівартість флагманського апарату фахівці Tech Insights оцінили у $ 490,5 – більш ніж у два рази дешевше за його роздрібну ціну. В Україні така модель у неофіційних представників обійдеться вам у понад 44 тисячі гривень (близько 1730 доларів США).

Щоправда, варто зазначити, що для розрахунків фахівці порталу користувалися власними джерелами інформації – реальна ціна компонентів може відрізнятися від зазначеної.

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