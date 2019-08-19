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У мережі показали новий супертонкий смартфон Nokia

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Супертонкий смартфон Nokia - фото 1
Супертонкий смартфон Nokia / youtube

Сайт Nokia Power User оприлюднив зображення нового смартфона Nokia 7.2. Гаджет представлений у захисних чохлах різного кольору.

Судячи з витоку, пристрій отримає камеру в стилі старих моделей Lumia. На дисплеї буде крихітний, схожий на краплю виріз під фронтальну камеру. Діагональ дисплея смартфона складе 6,2 дюйма, а в основу ляже процесор Snapdragon 660.

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Nokia 7.2 - фото 348600
Nokia 7.2

Корпус смартфона на фотографіях виглядає дуже тонким, однак інформації про габарити і товщину поки немає.

За попередньою інформацією, обсяг оперативної пам'яті у смартфона складе 4 ГБ, а вбудованої – 128 ГБ. Презентація пристрою очікується 5 вересня в Берліні, на виставці IFA.

Nokia 7.2 - фото 348601
Nokia 7.2

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Джерело: nokiapoweruser
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