Гітарист Queen написав наукову роботу про унікальний астероїд

Гітаріст Queen Браян Мей за освітою астрофізик. У нього є науковий ступінь доктора філософії – його присуджують після захисту докторської дисертації. Нещодавно Мей і його колеги випустили наукову роботу, в якій пояснили властивості незвичайного астероїда Дідім.

Розмір астероїда Дідіма – 780 метрів, а його орбіта розташована неподалік Землі, пише Science Direct. У небесного тіла є 160-метровий супутник Діморф. Цьогоріч зонд NASA DART зіткнеться з Дідімом, щоб спробувати трохи змінити його траєкторію. Місія стане відпрацюванням технології захисту від астероїдної небезпеки.

Це цікаво: Телескоп TESS знайшов понад дві тисячі нових екзопланет

Дідім надзвичайно швидко обертається – повний оборот відбувається приблизно за 2,5 години. Оскільки подібні небесні тіла складаються з окремих фрагментів, що об'єдналися колись, за логікою, під дією відцентрових сил астероїд повинен розпастися на шматки. Але цього не відбувається. Чому – пояснив Мей і його колеги.

Учені побудували 3D-модель Дідіма, за допомогою якої зімітували його обертання і розпад. Так дослідники дізналися величину сили, яка стримує фрагменти астероїда.

"Зчеплення діє немов клей. Воно виникає завдяки силам Ван-дер-Ваальса", – пояснив провідний автор роботи Юнь Чжан.

На землі сили Ван-дер-Ваальса "стримуються" гравітацією, а в космосі – ні. Їх масштаб, наприклад, викликає зчеплення дрібних частинок у кільцях Сатурна. І – фрагментів Дідіма.

Величина сили зчеплення на поверхні астероїда сягає трьох-шести паскалів, а в глибині – 11-17. Цього достатньо у відкритому космосі, щоб Дідім не розпадався. Дослідники припустили, що для утримання деяких фрагментів такої сили не вистачило, вони відокремилися від астероїда й утворили його супутник Діморф.

Читайте також: Падаючі уламки ракети SpaceX потрапили на відео