Телескоп TESS знайшов понад дві тисячі нових екзопланет

За два з половиною роки роботи на навколоземній орбіті телескоп TESS виявив понад 2200 екзопланет, що обертаються навколо яскравих сусідніх зірок. Серед них є й планети, схожі на Землю.

Як розповіли в НАСА, наступне покоління космічних телескопів, таких як Джеймс Вебб НАСА і ARIEL Європейського космічного агентства, "вивчить багато з цих планет в найдрібніших подробицях, що дозволить нам краще зрозуміти склад, формування та переміщення екзопланет".

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Серед найбільш пам'ятних знахідок TESS – планета Pi Mensae, що обертається навколо яскравого жовтого карлика на відстані близько 60 світлових років від Землі. Це перша екзопланета, виявлена ​​TESS. Серед інших відкриттів TESS – мультипланетна система TOI 125, що містить три міні-Нептуна і, можливо, ще дві невеликі планети. Вони обертаються навколо зірки, схожої на Сонце, на відстані понад 360 світлових років від нас.

LHS 3844b є гарячою суперземлю, рік на якій триває всього 11 годин. Передбачувана температура на її поверхні може досягати 531 градусу за Цельсієм. Планета і її зірка розташовані приблизно в 50 світлових роках від Землі. Ще одна дивовижна знахідка – планета TOI 1690 b. Вона пережила перетворення своєї зірки на білого карлика і мігрувала на найближчу до зірки орбіту.

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